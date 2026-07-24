ЦАХАЛ провел масштабные рейды в Бейт-Фурике и Тубасе после двух нападений

Сегодня, 24 июля, в Самарии и на севере Иудеи и Самарии прошла одна из самых напряжённых операций ЦАХАЛа последних недель: армейские подразделения провели масштабные рейды в деревнях Бейт-Фурик и Тубас после двух дерзких нападений на израильских граждан и военнослужащих .
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