ЦАХАЛ провел масштабные рейды в Бейт-Фурике и Тубасе после двух нападений

Сегодня, 24 июля, в Самарии и на севере Иудеи и Самарии прошла одна из самых напряжённых операций ЦАХАЛа последних недель: армейские подразделения провели масштабные рейды в деревнях Бейт-Фурик и Тубас после двух дерзких нападений на израильских граждан и военнослужащих .