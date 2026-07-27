Теперь только выдворение: Чем закончилось громкое дело семей таджиков, члены которых тушили Вечный огонь

Николай ИВАНОВ

Да наши чиновники очень щедры за счет народа: особенно когда раздают квартиры налево и направо "новоиспеченным россиянам" и оставляя очередников, которые годами стоят в очереди без квартир...... А больше всего мне нравится политика депутатов из ЕР, которые годами не принимали законов по мигрантам, а теперь когда на носу выборы пекут законы, как горячие пирожки видать сильно их рейтинг упал......