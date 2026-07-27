Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 911 подписчиков

Теперь только выдворение: Чем закончилось громкое дело семей таджиков, члены которых тушили Вечный огонь

Теперь только выдворение: Чем закончилось громкое дело семей таджиков, члены которых тушили Вечный огонь

В центре вашего внимания Вечный огонь - больше чем символ: это живая нить, связывающая поколения, след подвига, застывший в камне и оплавленный болью утрат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Roman Resser
Это может понимать старый таджик, имеющий непосредственно отношение к ВОВ. Растет поколение, пропагандированное агрессивным отношением ко всему русскому через телеграм-каналы.
Ответить
1 м.
Лебедев Андрей Юрьевич
Какое выдворение-удавить .
Ответить
1 м.
Николай ИВАНОВ
Да наши чиновники очень щедры за счет народа: особенно когда раздают квартиры налево и направо &quot;новоиспеченным россиянам&quot; и оставляя очередников, которые годами стоят в очереди без квартир......  А больше всего мне нравится политика депутатов из ЕР, которые годами не принимали законов по мигрантам, а теперь когда на носу выборы пекут законы, как горячие пирожки видать сильно их рейтинг упал......
Ответить
1 м.