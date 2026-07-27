В центре вашего внимания Вечный огонь - больше чем символ: это живая нить, связывающая поколения, след подвига, застывший в камне и оплавленный болью утрат.
Теперь только выдворение: Чем закончилось громкое дело семей таджиков, члены которых тушили Вечный огонь
Комментарии
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Roman Resser
Это может понимать старый таджик, имеющий непосредственно отношение к ВОВ. Растет поколение, пропагандированное агрессивным отношением ко всему русскому через телеграм-каналы.
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1 м.
Лебедев Андрей Юрьевич
Какое выдворение-удавить .
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1 м.
Николай ИВАНОВ
Да наши чиновники очень щедры за счет народа: особенно когда раздают квартиры налево и направо "новоиспеченным россиянам" и оставляя очередников, которые годами стоят в очереди без квартир...... А больше всего мне нравится политика депутатов из ЕР, которые годами не принимали законов по мигрантам, а теперь когда на носу выборы пекут законы, как горячие пирожки видать сильно их рейтинг упал......
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1 м.
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