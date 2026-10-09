The Telegraph: Великобритания столкнется с газовым кризисом зимой

The Telegraph сообщает, что Великобритания может оказаться перед газовым кризисом этой зимой. Суровая погода угрожает истощением запасов, вынуждая Лондон закупать СПГ у США, что увеличит счета граждан.
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