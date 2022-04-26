В Саратовской области дан старт масштабным соревнованиям среди отрядов движения «Юный друг полиции»

Главная цель этих соревнований – патриотическое воспитание молодежи, создание условий для развития нравственных и волевых качеств подрастающего поколения, сплочение подростков в детском общественном движении правоохранительной направленности «Юный друг полиции».
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