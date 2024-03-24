Во что верят либералы? Восемь самых абсурдных заявлений глобалистов, в которые верят массы с промытыми мозгами.
Восемь самых абсурдных заявлений глобалистов, в которые верят массы с промытыми мозгами
Комментарии
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ЮМ
Юрий Мешков
Это прямо траходром какой-то!😜
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18 час.
Александр Батт
Эта война никогда не закончится, если не разбомбим США. Западу не нужна чья-либо победа в этой войне. Для США главное, чтобы мы как можно дольше и больше уничтожали друг друга. Поэтому страны НАТО будут бесконечно ПРОИЗВОДИТЬ и поставлять оружие Украине, испытывая его на славянах. И если, вдруг, завтра начнут побеждать украинцы, то Запад станет помогать России, злорадно ухмыляясь.
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15 час.
A
Andrey
Забавный набор приколов!
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6 час.
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