Восемь самых абсурдных заявлений глобалистов, в которые верят массы с промытыми мозгами

Александр Батт

Эта война никогда не закончится, если не разбомбим США. Западу не нужна чья-либо победа в этой войне. Для США главное, чтобы мы как можно дольше и больше уничтожали друг друга. Поэтому страны НАТО будут бесконечно ПРОИЗВОДИТЬ и поставлять оружие Украине, испытывая его на славянах. И если, вдруг, завтра начнут побеждать украинцы, то Запад станет помогать России, злорадно ухмыляясь.