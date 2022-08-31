Акопов заявил, что Россия не будет бомбить Киев в ответ на убийство Дугиной

Эксперт в сфере политологии, обозреватель РИА Новости Пётр Акопов выступил с утверждением о том, что Российская Федерация не станет наносить ракетные удары по столицу Украины в ответ на убийство общественной и политической деятельницы Дарьи Дугиной.