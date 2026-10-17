Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон раскритиковал действия команды в овертайме против «Нефтехимика» (2:3), заявив, что допущенные ошибки неприемлемы во взрослом хоккее.
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