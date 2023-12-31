Toyota обкатала гибрид Prius 24h Le Mans Centennial GR в 10-часовом заезде

Летом 2023 года компания Toyota посвятила особый гибридный Prius «24 часам Ле-Мана». Концепт-кар под названием Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition создан силами заводской команды Toyota Gazoo Racing и посвящён 100-летнему юбилею «24 часов Ле-Мана».
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