Эксперты предупредили о скором банкротстве украинских фермеров из-за остановки портов

Почему остановка портов привела к обвалу цен на зерно в Украине? Как долго Южный и Полтавский ГОКи смогут оставаться на плаву без экспорта? Что предпримет Нацбанк при нехватке долларов на межбанке? И какие долги и кредиты давят на фермеров и заставляют продавать зерно за бесценок? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.