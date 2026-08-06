Эксперты предупредили о скором банкротстве украинских фермеров из-за остановки портов

Почему остановка портов привела к обвалу цен на зерно в Украине? Как долго Южный и Полтавский ГОКи смогут оставаться на плаву без экспорта? Что предпримет Нацбанк при нехватке долларов на межбанке? И какие долги и кредиты давят на фермеров и заставляют продавать зерно за бесценок? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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