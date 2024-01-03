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Захарова поздравила США с рекордным госдолгом

Захарова поздравила США с рекордным госдолгом

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации Мария Захарова обратилась к Соединенным Штатам Америки с поздравлением в связи с рекордным уровнем государственного долга.

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Комментарии
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Evgeny Ku
Мария Владимировна, кажется, вы со всех концов русская... Потому, должны знать исконно русскую поговорку : &quot;Не трожь говно, тогда оно не воняет&quot; ) Забудьте убийц, грабителей и торгашей и педерастов! , не воняйте ими )). Но только, при этом и перестаньте им поставлять что бы то не было , в том числе уран, нефть и другие ресурсы ! + Народ этого требует !  Имейте гордость и достоинство ! И ВВ в этом убедите, а то в народе уже ходят разные недостойные слухи
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