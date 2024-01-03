Захарова поздравила США с рекордным госдолгом

Evgeny Ku

Мария Владимировна, кажется, вы со всех концов русская... Потому, должны знать исконно русскую поговорку : "Не трожь говно, тогда оно не воняет" ) Забудьте убийц, грабителей и торгашей и педерастов! , не воняйте ими )). Но только, при этом и перестаньте им поставлять что бы то не было , в том числе уран, нефть и другие ресурсы ! + Народ этого требует ! Имейте гордость и достоинство ! И ВВ в этом убедите, а то в народе уже ходят разные недостойные слухи