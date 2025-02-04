Нас всех спасет президент!

Валерий Евстафьев

1. Из двух догм о первичности, мне ближе идеалистическая, так как она является источником морали. 2. Вопросы религии - не мои, я их не обсуждаю и ничего не понимаю в религии, для этого есть специально обученные люди, целая организация. Но убежден, что моральные принципы в обществе должны быть едины для всех и в основе их должны быть моральные принципы православия, которые прямо не касаются отправления церковных обрядов. 3. Уточняю - Святитель Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий), 1877-1961. Согласен со словами Святителя о тов. Сталине. Тов. Сталин - единственный из когорты ленинцев имел духовное образование и в 1943-1953 гг. фактически сделал РПЦ союзницей социалистического государства в борьбе, в восстановлении и развитии, что в последствии дезавуировал Хрущев (при нём уничтожили около 1000 приходов, а взамен дали самодельный Моральный Кодекс). 4. Государственная идеология запрещена по Конституции - это пол беды: Конституция для людей, а не люди для Конституции. Если появится в обществе светлая мысль и найдет поддержку народа, то записать её в Конституцию у нас хватит и процедуры и умения. Пока такой светлой мысли нет, единой морали, чтобы понимать друг друга и договариваться о чем-то, тоже нет, а на нет и суда нет. Значит, не время ещё. Завтра, думаю, всё появится и идея, и партия, и поддержка, и время менять Конституцию всенародным голосованием.