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Завершено расследование дела Дарьи Треповой* о теракте в Санкт-Петербурге

Завершено расследование дела Дарьи Треповой* о теракте в Санкт-Петербурге

В России завершено расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой* о теракте в петербургском кафе «Стрит-бир», в результате которого скончался военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин.

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