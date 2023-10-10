Завершено расследование дела Дарьи Треповой* о теракте в Санкт-Петербурге

В России завершено расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой* о теракте в петербургском кафе «Стрит-бир», в результате которого скончался военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин.
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