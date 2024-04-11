Guardian: Кэмерону не дали встретиться со спикером Джонсоном

Дэвид Кэмерон, глава министерства иностранных дел Великобритании, не сумел встретиться со спикером палаты представителей Соединенных Штатов Майком Джонсоном, а его попытка убедить республиканцев одобрить выделение финансовой помощи Украине провалилась.
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