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Poejka

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Народные приметы на 14 апреля

Народные приметы на 14 апреля

Православные верующие 14 апреля чтят память преподобной Марии Египетской. Этот день традиционно называют Марья-Пустые щи, поскольку подготовленные на зиму запасы уже истекли, а новый урожай ещё не созрел.

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