Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Разработчики рассказали о новой версии дрона-детектора «Птицелов»

Разработчики добавили функцию перехвата видео с беспилотников украинских боевиков в новую версию дрон-детектора «Птицелов-2», что позволит российским военнослужащим отследить маршрут полета вражеского БПЛА.

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