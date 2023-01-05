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КХЛ. «Адмирал» примет минское «Динамо», «Авангард» в гостях у «Сибири», ЦСКА сыграет с «Сочи»

«Адмирал» примет минское «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Также в четверг «Авангард» сыграет в гостях с «Сибирью», ЦСКА встретится дома с «Сочи».

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