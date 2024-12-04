Ущерб по делу арестованного экс-замглавы Минтранса составил 240 млн рублей

В результате действий бывшего заместителя министра транспорта РФ Алексея Семёнова, который был арестован по подозрению в мошенничестве, был нанесён ущерб в размере более 240 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».
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