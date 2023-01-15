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Нидерланды призывают дать Киеву больше оружия

Нидерланды призывают дать Киеву больше оружия

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил у  себя в соцсетях, что Украине необходимо предоставить больше оружия и других необходимых для защиты средств после разговора с украинским главой МИД Дмитрием Кулебой в минувшее воскресенье.

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