Нидерланды призывают дать Киеву больше оружия

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил у себя в соцсетях, что Украине необходимо предоставить больше оружия и других необходимых для защиты средств после разговора с украинским главой МИД Дмитрием Кулебой в минувшее воскресенье.