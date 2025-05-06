Любовь под микроскопом: учёные выявили четыре типа влюблённых — и только один из них одержим сексом Елена ГалицкаяРомантическая любовь — это не только бабочки в животе, открытки на 14 февраля и спонтанные поцелуи в дождь.
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