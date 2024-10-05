Ситуация накаляется: Премьер-министр Таджикистана обеспокоен ситуацией, сложившейся в РФ

Alex Nемо

"...Ведь никто не захочет преступать закон, если его фамилия значится в реестре..." Видимо господин Хуснулин настолько далёк от реальной жизни, или делает вид что не знает, а такой просто вещи. Депортированный из России за преступление мигрант приезжает назад в Душанбе и за 100 баксов получает новенький паспорт с другой фамилией! Если этот реестр не будет иметь биометрических данных каждого мигранта (фото, отпечатки пальцев, группа крови и анализ ДНК) - то вся хуснулинская болтовня не больше чем болтовня. Вопрос в том - это болтовня просто некомпетентного человека, или одного из тех кто умышленно завозит в Россию толпы мигрантов и препятствует мерам по предотвращению ввоза и их семей, того кто препятствует принятию мер по предотвращению превращения России в кучу разных исламо-... бадов...