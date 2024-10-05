Avia.pro - СМИ «Увеличиваются факты недопуска, запрета на въезд, депортации граждан Республики Таджикистан под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности», — сказал Расулзода на заседании межправительственной комиссии России и Таджикистана.
Ситуация накаляется: Премьер-министр Таджикистана обеспокоен ситуацией, сложившейся в РФ
Комментарии
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лл
лина любимцева
Точно... И, главное, так быстренько переобулся в прыжке... Неужели надеялся, что ему кто-то поверит?
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4 час.
Александр Попов
На ХРЕН по дома, или в Армию, или ВАХТОЙ работать.
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2 час.
Alex Nемо
"...Ведь никто не захочет преступать закон, если его фамилия значится в реестре..." Видимо господин Хуснулин настолько далёк от реальной жизни, или делает вид что не знает, а такой просто вещи. Депортированный из России за преступление мигрант приезжает назад в Душанбе и за 100 баксов получает новенький паспорт с другой фамилией! Если этот реестр не будет иметь биометрических данных каждого мигранта (фото, отпечатки пальцев, группа крови и анализ ДНК) - то вся хуснулинская болтовня не больше чем болтовня. Вопрос в том - это болтовня просто некомпетентного человека, или одного из тех кто умышленно завозит в Россию толпы мигрантов и препятствует мерам по предотвращению ввоза и их семей, того кто препятствует принятию мер по предотвращению превращения России в кучу разных исламо-... бадов...
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2 час.
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