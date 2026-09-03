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Трамп рассказал об уничтожении нового вооружения Ирана

Трамп рассказал об уничтожении нового вооружения Ирана

Вооруженные силы США уничтожили новое вооружение Ирана. Об этом рассказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

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