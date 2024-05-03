Научно-фантастическая стратегия Terminator: Dark Fate – Defiance получила крупное обновл...

Научно-фантастическая стратегия Terminator: Dark Fate – Defiance получила крупное обновление, расширяющее сетевую игруБойцы, в полку Terminator: Dark Fate – Defiance прибыло: стратегия про противостояние выживающего человечества и хладнокровных машин-убийц получила масштабное обновление, расширяющее сетевую игру! источник.
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