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Конфликт на Ближнем Востоке обнажил проблемы ВМС США – Владимир Карасев

Конфликт на Ближнем Востоке обнажил проблемы ВМС США – Владимир Карасев

В США эксперты бьют тревогу по поводу состояния военного флота. Конфликт с Ираном показал, что американские ВМС  истощены и нуждаются в модернизации, а моральный дух моряков испытывает сильнейший кризис Изображение сгенерировано ИИ/ DALL‑E / Life.

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