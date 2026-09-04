Конфликт на Ближнем Востоке обнажил проблемы ВМС США – Владимир Карасев

В США эксперты бьют тревогу по поводу состояния военного флота. Конфликт с Ираном показал, что американские ВМС истощены и нуждаются в модернизации, а моральный дух моряков испытывает сильнейший кризис Изображение сгенерировано ИИ/ DALL‑E / Life.
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