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Нижегородская правда

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Режим «Беспилотная опасность» отменили на территории Нижегородской области

Режим «Беспилотная опасность» отменён на территории Нижегородской области. Он был введён в 00:00 в воскресенье, 06 сентября, и действовал до 09:36 сообщили в региональном ГУ МЧС России.

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