Спортсмен из Адыгеи Расул Наш завоевал золото Чемпионата России по самбо, проходящего в эти дни в Краснодаре Наш земляк выступал в весовой категории до 71 кг, он является воспитанником тренеров Рустама Джаримока и Азмета Джаримока.