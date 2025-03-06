Спортсмен из Адыгеи Расул Наш завоевал золото Чемпионата России по самбо, проходящего в эти дни в Краснодаре Наш земляк выступал в весовой категории до 71 кг, он является воспитанником тренеров Рустама Джаримока и Азмета Джаримока.
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