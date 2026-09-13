Стали известны имена самых влиятельных евреев мира

МОСКВА, 13 сентября, ФедералПресс. Дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер возглавили ежегодный рейтинг 50 самых влиятельных евреев по версии израильской газеты The Jerusalem Post.
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