МЧС эвакуировало мужчину с травмой головы с острова Рейнеке

МЧС России 14 сентября эвакуировало 24-летнего мужчину с травмой головы с острова Рейнеке. Спасатели оперативно доставили его на остров Русский, где пострадавшего ждала карета скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
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