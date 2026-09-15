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Царьград

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МЧС эвакуировало мужчину с травмой головы с острова Рейнеке

МЧС эвакуировало мужчину с травмой головы с острова Рейнеке

МЧС России 14 сентября эвакуировало 24-летнего мужчину с травмой головы с острова Рейнеке. Спасатели оперативно доставили его на остров Русский, где пострадавшего ждала карета скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

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