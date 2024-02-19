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Куски сходящего с орбиты спутника ЕКА достигнут земли

Опасность для человека? Менее «1 из 100 миллиардов», говорит агентство. Спутник ЕКА ERS-2 возвращается на Землю на этой неделе, и некоторые существенные его фрагменты, вероятно, сохранятся при повторном входе в атмосферу, хотя шансы на то, что кто-либо пострадает от куска космического мусора, ….

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