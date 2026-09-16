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«Я люблю роскошь»: Прохор Шаляпин купил особняк в Коммунарке за 150 миллионов рублей

«Я люблю роскошь»: Прохор Шаляпин купил особняк в Коммунарке за 150 миллионов рублей

Певец и шоумен Прохор Шаляпин снова оказался в центре внимания из-за дорогостоящей недвижимости. 42-летний артист хвастается покупкой масштабного загородного особняка в Новой Москве — в Коммунарке.

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