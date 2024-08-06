Мы с вами должны отвратиться от желания узнать будущее, от желания послушать беса

Nadezhda Lescenko

Я много лет изучаю эзотерику. И скажу с позиций волшебника - нельзя гадать ни на будущее, ни на прошлое. По мирскому - гадание есть постановка программы. указание ОДНОГО пути из ТЫСЯЧИ возможных. И в конце-концов, эта программа приведет к краху, какую бы выгоду сейчас она ни давала.