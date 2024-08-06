Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Мы с вами должны отвратиться от желания узнать будущее, от желания послушать беса

Мы с вами должны отвратиться от желания узнать будущее, от желания послушать беса

Протоиерей Андрей Ткачёв В четвёртой главе Евангелия от Луки рассказывается, как Христос вошёл в дом Петра и нашёл там больную тёщу его.

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Комментарии
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Nadezhda Lescenko
Я много лет изучаю эзотерику. И скажу с позиций  волшебника - нельзя гадать ни на будущее, ни на прошлое.  По мирскому - гадание есть постановка программы. указание ОДНОГО пути из ТЫСЯЧИ возможных. И в конце-концов, эта программа приведет к краху, какую бы выгоду сейчас она ни давала.
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Людмила Фирстова
Надежда, гадание у ворожеи является смертным грехом... Запрещено православной церковью
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