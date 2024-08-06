Протоиерей Андрей Ткачёв В четвёртой главе Евангелия от Луки рассказывается, как Христос вошёл в дом Петра и нашёл там больную тёщу его.
Мы с вами должны отвратиться от желания узнать будущее, от желания послушать беса
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nadezhda Lescenko
Я много лет изучаю эзотерику. И скажу с позиций волшебника - нельзя гадать ни на будущее, ни на прошлое. По мирскому - гадание есть постановка программы. указание ОДНОГО пути из ТЫСЯЧИ возможных. И в конце-концов, эта программа приведет к краху, какую бы выгоду сейчас она ни давала.
Ответить
4 час.
Людмила Фирстова
Надежда, гадание у ворожеи является смертным грехом... Запрещено православной церковью
Ответить
1 час.
Свежие комментарии