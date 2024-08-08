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Жребий брошен, расклад известен. В предвыборной гонке определены время и место для агитации в СМИ

Жребий брошен, расклад известен. В предвыборной гонке определены время и место для агитации в СМИ

В медиацентре «Салехард» прошла жеребьёвка по распределению бесплатного и платного эфирного времени на телевидении, радио, а также печатной площади между кандидатами в депутаты Думы города Салехарда восьмого созыва.

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