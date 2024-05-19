Российский боец Василевский: Усика можно поставить в один ряд с Мохаммедом Али

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский после победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри заявил, что украинца можно поставить в один ряд с Мохаммедом Али, передает "Чемпионат".
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