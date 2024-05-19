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Российский боец Василевский: Усика можно поставить в один ряд с Мохаммедом Али

Российский боец Василевский: Усика можно поставить в один ряд с Мохаммедом Али

Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский после победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри заявил, что украинца можно поставить в один ряд с Мохаммедом Али, передает "Чемпионат".

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Промоутеры уж очень просили за хохла усика. Чтобы ему присудили &quot;победу&quot;. Как то же надо поднять дух усраинцам. Нет побед на поле боя, пусть хоть на ринге будет, как будто. 😜
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14 час.

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