В Магаданской области мигрантам запретили управлять общественным транспортом

Вадим Гар

Если бы мигрантов контролировали миграционные службы и так-же были созданы наряды контролирующие исполнение того о чём пишется в статье, контролировать и штрафовать на цифры которые начинаются от миллиона и с обозначением конкретного времени уплаты и увеличением в 2-3 раза. Только так сейчас можно заставить отказаться от привлечения мигрантов. Западу выгодно чтобы Россия как можно больше разбавлялась в генетическом отношении и гибридная война со своими диверсантами давно не является предположением, а фактическая данность для тех кто пытается понять что происходит за пределами собственного "носа". Посмотрите на Москву и Питер, там целые жилые комплексы в центре которых горки, качели, брусья турники и прочее детских городков. И там на удивление много наших девушек с разных городов приехавших на заработки и оказавшихся в положении от легкомысленных связей с теми кто трудится по соседству на стройке и готов одарить лаской и вниманием. В результате рождаются дети, ипотека и план реализации недвижимости в Подмосковье выполнен. Только кто понимает, что такое наука Телегония? Да, тот кто готов вкладывать деньги в эту войну на генном уровне.