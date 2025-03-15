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США наращивает ледокольный флот: Дональд Трамп анонсировал 48 судов

США наращивает ледокольный флот: Дональд Трамп анонсировал 48 судов

США планируют строительство 48 ледоколов для укрепления позиций в Арктике. Такое решение принято ввиду успехов России в освоении региона и развития Северного морского пути.

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