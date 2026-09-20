Российская ракета задает мировую тенденцию «Москва опередила своих противников» – писала на уходящей неделе западная пресса, рассказывая о новых системах российских вооружений.
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