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Мода и Шоу-бизнес

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Лерчек начала стремительно худеть после восьмой химиотерапии

Лерчек начала стремительно худеть после восьмой химиотерапии

Состояние блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, заметно ухудшилось. Ролик о том, что блогер сильно похудела после восьмого курса химиотерапии, опубликовал в соцсетях ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.

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