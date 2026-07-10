Лерчек начала стремительно худеть после восьмой химиотерапии

Состояние блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, заметно ухудшилось. Ролик о том, что блогер сильно похудела после восьмого курса химиотерапии, опубликовал в соцсетях ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.
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