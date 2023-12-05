Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

3 подписчика

ВСК назвал стоимость ОСАГО на новые сани для Деда Мороза в 2024 году

ВСК назвал стоимость ОСАГО на новые сани для Деда Мороза в 2024 году

ОСАГО является обязательным видом страхования, и даже Дед Мороз не может стать исключением. В преддверии новогодних праздников в Страховой Дом ВСК обратились помощники главного новогоднего волшебника с просьбой рассчитать стоимость страховки для его новых саней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх