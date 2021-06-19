Вечерняя Москва

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Врач объяснила раздражительность во время диет

Врач объяснила раздражительность во время диет

Снижение настроения и раздражительность во время диеты могут являться проявлением дефицита аминокислоты триптофан, рассказала старший научный сотрудник клиники ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина.

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