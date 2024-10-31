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Военное обозрение

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Российские военные перехватили более 20 беспилотников ВСУ, атаковавших регионы РФ

Российские военные перехватили более 20 беспилотников ВСУ, атаковавших регионы РФ

Губернатор Ростовской области сообщил об обезвреженных этой ночью дронах противника.

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