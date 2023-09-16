Закон, порядок, государство

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Лидер КНДР оставил отзыв в книге посетителей фрегата «Маршал Шапошников» в Приморье

Лидер КНДР оставил отзыв в книге посетителей фрегата «Маршал Шапошников» в Приморье

Лидер КНДР Ким Чен Ын оставил отзыв в книге почетных посетителей фрегата «Маршал Шапошников» во Владивостоке и получил в подарок модель боевого корабля.

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