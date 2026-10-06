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Трамп предложил России помощь из-за случая пневмонии в Иркутской области

Трамп предложил России помощь из-за случая пневмонии в Иркутской области

В случае необходимости США окажут России поддержку после смерти лаборантки в Иркутской области от пневмонии.

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