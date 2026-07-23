"Расчёт на бытовые неудобства и финансовые потери": Удары по складам Wildberries привели к обратному эффекту

Украинская армия активно уничтожает логистические хабы одного из крупнейших маркетплейсов. И хотя "расчёт на бытовые неудобства и финансовые потери" очевиден, удары по складам Wildberries привели к обратному эффекту: "консолидации общества".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии