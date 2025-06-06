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Царьград

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МЧС предлагает запретить посещение пляжей с домашними животными

МЧС предлагает запретить посещение пляжей с домашними животными

Данный приказ вступит в законную силу с 1 сентября 2025 года.В России рассматривается возможность введения запрета на посещение пляжей с домашними животными, за исключением собак-поводырей.

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