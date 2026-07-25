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FiNE NEWS

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Генассамблея ООН сохранила Фолькера Тюрка в должности главы по правам человека, несмотря на протесты России и США

Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций проголосовала за продление мандата верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка, несмотря на возражения со стороны России, США и нескольких других государств.

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