JAMA: фолиевая кислота в составе соли может уберечь от врожденных дефектов

Исследование ученых из университета Эмори и университета Центральной Флориды в США показало, что использование поваренной соли с добавлением витамина B9 (фолиевой кислоты) может быть эффективным спососбом профилактики врожденных дефектов, таких как анэнцефалия (отсутствие больших полушарий мозга и недоразвитость костей свода черепа у плода).