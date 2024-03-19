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JAMA: фолиевая кислота в составе соли может уберечь от врожденных дефектов

JAMA: фолиевая кислота в составе соли может уберечь от врожденных дефектов

Исследование ученых из университета Эмори и университета Центральной Флориды в США показало, что использование поваренной соли с добавлением витамина B9 (фолиевой кислоты) может быть эффективным спососбом профилактики врожденных дефектов, таких как анэнцефалия (отсутствие больших полушарий мозга и недоразвитость костей свода черепа у плода).

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