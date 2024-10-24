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Фрагменты интервью **Сталина** для газеты «Правда» от 17 февраля 1951 года звуча...

Фрагменты интервью Сталина для газеты «Правда» от 17 февраля 1951 года звучат очень актуально.«…Китай, который не угрожает ни Англии, ни Америке и у которого захватили остров Тайвань, является агрессором, а США, которые захватили остров Тайвань и подвели войска к границам Китая, являются обороняющейся стороной.

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