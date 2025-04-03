Украина организовала откровенный грабёж белорусского имущества

Отношения Белоруссии и Украины за последние десятилетия проходили разные периоды. Однако начало их кризиса было положено не развернувшейся с 24 февраля 2022 года специальной военной операцией (СВО), а событиями 2020 года.
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