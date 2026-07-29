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Царьград

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В СК сообщили подробности по делу Павла Дурова и бота «Дайвинчик»

В СК сообщили подробности по делу Павла Дурова и бота «Дайвинчик»

Чат‑бот в Telegram стал инструментом вербовки: задержаны десятки несовершеннолетних, основателя Telegram объявили в розыскСледственный комитет России (СКР) возбудил серию уголовных дел о вовлечении молодёжи в диверсионно‑террористическую деятельность.

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