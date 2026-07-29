В СК сообщили подробности по делу Павла Дурова и бота «Дайвинчик»

Чат‑бот в Telegram стал инструментом вербовки: задержаны десятки несовершеннолетних, основателя Telegram объявили в розыскСледственный комитет России (СКР) возбудил серию уголовных дел о вовлечении молодёжи в диверсионно‑террористическую деятельность.