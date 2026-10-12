Дмитрий Денисов отрицает, что городские власти знали про «собачий ад» в Калуге

В ходе планерки в городской администрации, отвечая на заданные в соцсетях вопросы калужан, мэр города заявил, что ничего не знал про безобразия, творящиеся в самовольно устроенном собачьем приюте «Остров надежды» на территории бывшей Карачевской птицефабрикиВ ходе планерки в городской администрации, отвечая на заданные в соцсетях вопросы калужан, мэр города заявил, что ничего не знал про безобразия, творящиеся в самовольно устроенном собачьем приюте "Остров надежды" на территории бывшей Карачевской птицефабрики.