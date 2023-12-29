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В Сети появились имена звёзд, отказавшихся прийти на "голую" вечеринку Ивлеевой

В Сети появились имена звёзд, отказавшихся прийти на "голую" вечеринку Ивлеевой

"Baza" утверждает, что Ивлеева отправляла приглашение Тимати, Канделаки и Нюше, но они не пришли на вечеринкуПо данным телеграм-канала "Baza", на скандальную "голую" вечеринку Анастасии Ивлеевой пришли далеко не все, кому было отправлено приглашение.

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